أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 6 يونيو 2024

واصلت أسعار الفراخ تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن وصلت إلى 94 جنيهًا، حيث تراجعت حتى الآن بنحو 4 جنيهات للفراخ البيضاء.

بينما استقرت أسعار الكتاكيت، وأسعار البيض في المزرعة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 6 يونيو 2024.

أسعار الفراخ البيضاء

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 90 جنيهًا، وقد تتجاوز الـ١٠٠ جنيه حتى تصل إلى المستهلك، لتتراجع نحو 4 جنيهات على مدار الأسبوع الجاري بعد أن سجلت ارتفاعات متواصله طوال الأسبوعين الماضيين.

أسعار البط اليوم

أسعار البط المولر ٤١جنيهًا.

بط تسمين، فرنساوى، شريفان، ألمانى 23.5 جنيه.

أسعار البط المسكوفي شركه الوفا ٤٦ جنيهًا.

أسعار البط الفرنساوي والبكيني أبيض وألوان 17.5 جنيه.

أسعار البط البيور٣١ جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

تراجعت أسعار الفراخ الساسو إلى 107 جنيهات.

استقرت أسعار أمهات بيضاء عند 85 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت القاهرة للدواجن أربو 33 جنيهًا.

كتكوت نيوهوب ايجيبت للدواجن 34 جنيهًا.

الفيروز (زلط/أبو زيد) 27.5 جنيه.

كتكوت الوطنية كب 33 جنيهًا.

كتكوت الوادي روص 29.5 جنيه.

كتكوت العناني 34 جنيهًا.

كتكوت روزي 28 جنيهًا.

كتكوت طنبول روص 31 جنيهًا.

كتكوت نيوجين 36 جنيهًا.

كتكوت عاصم الخرصاوى 27 جنيهًا.

كتكوت القصبي أي أر 30 جنيهًا.

كتكوت رواد النيل 33.5 جنيه.

كتكوت أبيض شركات 33 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 25.25 جنيه.

كتكوت ساسو 19 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 20 جنيهًا.

كتكوت بلدي 8 جنيهات.

كتكوت هجين 16 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

بيض أبيض 127 جنيهًا.

بيض أحمر 129 جنيهًا.

بيض بلدي 128 جنيهًا.