الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 6 يونيو 2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

واصلت أسعار الفراخ تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن وصلت إلى 94 جنيهًا، حيث تراجعت حتى الآن بنحو 4  جنيهات للفراخ البيضاء. 

بينما استقرت أسعار الكتاكيت، وأسعار البيض في المزرعة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 6 يونيو 2024.

أسعار الفراخ البيضاء 

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 90  جنيهًا، وقد تتجاوز الـ١٠٠ جنيه حتى تصل إلى المستهلك، لتتراجع نحو 4 جنيهات على مدار الأسبوع الجاري بعد أن سجلت ارتفاعات متواصله طوال الأسبوعين الماضيين.

الذرة التركي بـ 10400جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

"زراعة الشيوخ" توصى بدراسة التوسع فى إنتاج الأعلاف باستخدام الزراعة المائية

أسعار البط اليوم 

أسعار البط المولر ٤١جنيهًا.

بط تسمين، فرنساوى، شريفان، ألمانى 23.5 جنيه. 

أسعار البط المسكوفي شركه الوفا ٤٦ جنيهًا.

أسعار البط الفرنساوي والبكيني أبيض وألوان  17.5 جنيه.

أسعار البط البيور٣١ جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم 

تراجعت أسعار الفراخ الساسو إلى 107 جنيهات.

استقرت أسعار أمهات بيضاء عند 85 جنيهًا.   

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت القاهرة للدواجن أربو 33 جنيهًا.

كتكوت نيوهوب ايجيبت للدواجن 34 جنيهًا.

الفيروز (زلط/أبو زيد) 27.5 جنيه.

كتكوت الوطنية  كب 33 جنيهًا.

كتكوت الوادي  روص 29.5 جنيه.

كتكوت العناني 34 جنيهًا.

كتكوت روزي  28 جنيهًا.

كتكوت طنبول   روص 31  جنيهًا.

كتكوت نيوجين 36 جنيهًا.

كتكوت عاصم الخرصاوى 27  جنيهًا.

كتكوت القصبي  أي أر 30  جنيهًا.

كتكوت رواد النيل 33.5 جنيه. 

كتكوت أبيض شركات 33 جنيهًا.   

كتكوت أبيض قطعان  25.25 جنيه.     

كتكوت ساسو 19 جنيهًا.   

كتكوت ساسو بيور 20 جنيهًا.   

كتكوت بلدي 8 جنيهات.

كتكوت هجين 16 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم 

بيض أبيض 127 جنيهًا.

بيض أحمر 129 جنيهًا.

بيض بلدي 128 جنيهًا.

txt

كيف أثر تخفيف الأحمال على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض؟ (فيديو)

txt

هل تزيد أسعار البنزين؟.. متحدث "البترول" يكشف عن مفاجأة (فيديو)

أسعار الفراخ أسعار الكتاكيت أسعار الفراخ البيضاء اسعار البط اليوم بيض أبيض بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف للبوارج العسكرية الإسرائيلية الآن للمنطقة الساحلية لقطاع غزة (فيديو)

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 6 يونيو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟