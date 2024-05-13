الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. أوليفييه جيرو يعلن رحيله عن ميلان الإيطالى

أوليفييه جيرو
أوليفييه جيرو

أعلن المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، اليوم الإثنين، عن رحيله عن فريق ميلان الإيطالي، وانتقاله للعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن جيرو توصل لاتفاق للعب لصالح لوس أنجلوس الأمريكي، بعد نهاية عقده مع فريق ميلان، بنهاية الموسم الجاري.

وقال جيرو، في فيديو نُشر عبر منصات ميلان على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا هنا لأخبركم أن المباراتين المقبلتين ستكونان الأخيرتين لي مع ميلان. سأواصل مسيرتي، ولكن في الدوري الأمريكي أنا فخور جدًا بكل ما فعلته لميلان في هذه السنوات الثلاث. إنه الوقت المناسب لقول ذلك. آسف، أنا عاطفي بعض الشيء، لكن قصتي مع ميلان تنتهي هذا العام لكن ميلان سيبقى في قلبي إلى الأبد".

وأردف: "اتخذت ذلك القرار قبل بضعة أسابيع. لقد قدمت كل ما أملك لميلان، منذ كان عمري 35 عامًا تقريبًا إلى اليوم، 38 عامًا تقريبًا. بالنسبة لي، وأعتقد أيضًا للعائلة، هذا هو الوقت المناسب لتجربة حياة مختلفة عن ميلان، وليس أكثر".

وتابع: "الأسرة تقدم التضحيات طوال حياتنا المهنية. نحن نعيش حياة تسير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، واليوم أريد أن أفكر أكثر قليلًا في عائلتي. لكن هذه ليست نهاية مسيرتي، لكنه الوقت المناسب لاتخاذ هذا الاختيار".

وأكمل: "قلبي يدق بشكل أسرع. بالنسبة لي، كرة القدم هي شغفي وحياتي. كان ارتداء هذا القميص شرفًا. أعتقد أن إنهاء الموسم على أعلى مستوى في أوروبا، في ميلانو، هو ما أردته".

وتابع: "أردت أن أغادر بالتتويج ببطولة. أنت تعرف كم أنا منافس. لقد بذلت كل ما في وسعي من أجل هذا القميص منذ اليوم الأول. الأهم الآن هو الحفاظ على هذا المركز الثاني. في المباراة الأخيرة على أرضنا، سأكون عاطفيًا للغاية ولكني أريد أن أنهي المباراة بشكل جيد، وأريد أن أشكر المشجعين".

واختتم: "لديّ احترام كبير لهؤلاء الأشخاص الذين يعملون هنا، في كازا ميلان، في ميلانيلو. لقد رحب بي المشجعون جيدًا للغاية، حيث عشنا ذلك معًا. أنا فخور جدًا جدًا".

أوليفييه جيرو جيرو ميلان الدوري الامريكي لوس أنجلوس

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