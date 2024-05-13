بايرن ميونخ يعيد التفكير في استمرار توخيل بعد حملة من اللاعبين

أكدت تقارير صحفية، أن احتمالية استمرار توماس توخيل في منصبه مديرًا فنيًا لـ بايرن ميونخ الألماني الموسم المقبل، ما زالت قائمة.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن رحيل توماس توخيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري، فيما أكد مسؤولو النادي البافاري أن مرحلة المدرب انتهت مع الفريق، عند سؤالهم عن احتمالية استمراره.

ورفض العديد من المدربين فكرة تدريب بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة على رأسهم تشابي ألونسو، رالف رانجنيك، جوليان ناجلسمان وألويفر جلاسنر.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن باب بقاء توماس توخيل الموسم المقبل لم يُغلق بالكامل بعد، ولا يزال العديد من اللاعبين يأملون في بقاء توخيل، حيث يقوم مانويل نوير وتوماس مولر بحملة نشطة داخليًا للإبقاء على المدرب.

وأوضح التقرير أن الخبر جاء من غرفة تبديل الملابس فعلى الرغم من أن كل شيء لم يسير على ما يرام هذا الموسم، إلا أن اللاعبين تعلموا الكثير من توخيل. كما يحظى مساعدوه بشعبية كبيرة داخل الفريق.

وأصبح بقاء توماس توخيل في بايرن الموسم المقبل خيارًا متاحًا مرة أخرى ويتم مناقشته داخل النادي فبعد رفض عدد كبير من المدربين لفكرة تدريب الفريق، يعيد رؤساء بايرن الآن النظر في قرارهم بشأن توخيل وبالإضافة إلى ذلك، تحدث بعض اللاعبين لصالح بقاء توخيل. هذا يفسر سبب عدم عمل بايرن حاليًا بشكل ملموس على أي من المرشحين المتبقين، كما يقال من المقربين من توخيل أن المدرب ليس منغلقًا على أي فكرة تخص استمراره.

وبالإضافة إلى نوير ومولر، يرغب لاعبون مثل ليروي ساني وهاري كين وإيريك داير وجمال موسيالا في الاستمرار مع توخيل.

وخرج فريق بايرن ميونخ بموسم صفري للمرة الأولى بدون تحقيق أي بطولة، منذ موسم 2011-2012.