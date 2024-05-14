الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير: بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز

أكدت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ الألماني مهتم التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "إندبيندينت" البريطانية، فإن بايرن ينظر إمكانية ضم فيرنانديز هذا الصيف، ويؤمنون أنهم يستطيعون فعل ذلك نظرًا لعملية إعادة الهيكلة الكبرى المتوقعة في مانشستر يونايتد مع الملاك الجدد.

وأوضح التقرير أن هناك شعور أن مانشستر يونايتد سيأملون في الحصول على عرض لـ برونو، فيما قد يُمثل ذلك الانتقال دفعة قوية لاستمرار توماس توخيل في بايرن ميونخ، حيث أوضح لناديه من قبل أن يرغب في الحصول على لاعب مبدع آخر في الفريق، ويناسب اللاعب البرتغالي ذلك الملف من اللاعبين.

ويرتبط برونو فيرنانديز البالغ من العمر 29 عامًا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2026، وتُقدر قيمته التسويقية بحسب موقع ترانسفير ماركت بنحو 70 مليون يورو.

بايرن ميونخ برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد

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