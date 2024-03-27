بولندا تكمل عقد المتأهلين إلى يورو 2024 بالتغلب على ويلز
أكمل منتخب بولندا عقد المتأهلين لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" التي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا.
وتأهل منتخب بولندا بفوزه على ويلز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي للمباراة النهائية للمسار الأول بملحق التصفيات.
وكان منتخب بولندا تأهل لنهائي الملحق بعد فوزه على إستونيا بنتيجة 5-1 في قبل النهائي، بينما صعد منتخب ويلز بفوزه على فنلندا بنتيجة 4-1، ولكنه لم يستغل عاملي الأرض والجمهور في المباراة النهائية.
وسيلعب منتخب بولندا في المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024 التي تضم أيضًا فرنسا وهولندا والنمسا.