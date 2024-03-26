الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

للمرة الأولى.. منتخب جورجيا يتأهل لـ يورو 2024 بفوزه على اليونان

خفيتشا كفاراتسخيليا
خفيتشا كفاراتسخيليا نجم جورجيا

التحق منتخب جورجيا بركب المتأهلين لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا، وذلك بفوزه على اليونان بركلات الترجيح، في نهائي المسار الثالث من الملحق.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل لاعبو منتخب جورجيا 4 ركلات مقابل ركلتين لمنتخب اليونان، ليضمنوا تأهلهم لنهائيات بطولة اليورو التي ستُقام الصيف المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وكان خفيتشا كفاراتسخيليا نجم منتخب جورجيا قد غادر المباراة مصابًا منذ الشوط الأول.

وكان المسار الثالث من الملحق المؤهل لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، يضم منتخبات لوكسمبورج، كازاخستان، اليونان وجورجيا.

وبذلك انضم منتخب جورجيا إلى المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا 2024 رفقة منتخبات البرتغال، تركيا، التشيك.

منتخب جورجيا كأس أمم أوروبا يورو 2024 اليونان كفاراتسخيليا

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