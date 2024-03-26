أمام 90 ألف متفرج.. تامر حسنى يحيى حفل نهائى كأس عاصمة مصر

أحيا الفنان تامر حسني حفل نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية بين منتخبي مصر وكرواتيا، ضمن سلسلة «فيفا» الودية على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

تامر حسني

وبدأ الحفل بفقرة من الألعاب النارية، قبل أن يدخل تامر حسني أرضية الملعب لإحياء حفل نهائي البطولة، أمام حشد جماهيري بلغ 90 ألف متفرج.

وطالب تامر حسني الجماهير الحاضرة بتحية منتخب مصر والكابتن حسام حسن المدير الفني الجديد لـ "الفراعنة".

جانب من الحفل

وينطلق نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية ضمن سلسلة "فيفا" الودية، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بين منتخبي مصر وكرواتيا.

تشكيل مصر في نهائي كأس العاصمة.. أكرم توفيق يعوض إمام ومصطفى محمد يقود الهجوم أمام كرواتيا

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه.

جانب من الحفل

وتعتبر مباراة كرواتيا فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر، هى الامتحان الثانى لحسام حسن فى تدريب منتخب مصر، حيث كانت مباراة نيوزيلاندا الجمعة الماضى هى أول مباراة يقود فيه العميد منتخب الفراعنة، ونجح فى تحقيق الفوز بهدف مصطفى محمد.

تشكيل كرواتيا أمام مصر في نهائي كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل كرواتيا لمواجهة مصر كالآتي:

في حراسة المرمى: لابروفيتش

خط الدفاع: ستانيسيتش- بونجراسيتش- جوسكو جفارديول- فيدا

خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش - نيكولا فلاسيتش- لوكا مودريتش- لوفرو ماير

خط الهجوم: بياكا - بيتكوفيتش.