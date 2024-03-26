الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مودريتش أساسيًا.. تشكيل كرواتيا أمام مصر فى نهائى كأس عاصمة مصر

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا

كشف زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية، ضمن سلسلة "FIFA".

موعد مباراة مصر ضد كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية

أما عن موعد مباراة مصر ضد كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1.

تشكيل كرواتيا أمام مصر في نهائي كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل كرواتيا لمواجهة مصر كالآتي:

في حراسة المرمى: لابروفيتش

خط الدفاع: ستانيسيتش - بونجراسيتش - جوسكو جفارديول - فيدا

خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش - نيكولا فلاسيتش - لوكا مودريتش - لوفرو ماير

خط الهجوم: بياكا - بيتكوفيتش

وتأهل منتخب كرواتيا لنهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية، بعد انتصاره على تونس بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

أما منتخب مصر فانتصر على نيوزيلندا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

زلاتكو داليتش كأس عاصمة مصر مصر كرواتيا منتخب كرواتيا

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