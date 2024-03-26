رسميًا.. إيقاف جابريل باربوسا لمدة عامين بسبب المنشطات

أعلنت محكمة العدل الرياضية البرازيلية لمكافحة المنشطات، إيقاف المهاجم جابريل باربوسا لاعب فلامينجو لمدة عامين، بتهمة الاحتيال في تحاليل الكشف عن المنشطات.

وكان جابريل باربوسا “جابي جول” قد لفت الأنظار بسلوكه الذي اعتبره البعض مريبًا، خلال الاختبار المفاجئ للكشف عن المنشطات في الثامن من أبريل 2023 قبل يوم واحد من خوض فريقه فلامينجو مباراة في دوري ولاية ريو دي جانيرو، حيث تجاهل بشكل كبير مسؤولي مكافحة المنشطات الذين حضروا لإخضاع اللاعبين إلى الاختبارات، ثم أجرى الاختبار بعد ساعات من خضوع زملائه للاختبار.

واستند محامو باربوسا إلى أن العينة التي سحبت من موكلهم في ذلك الوقت كانت نظيفة، وأشاروا إلى أن السلوك غير الودي اتجاه المسؤولين لا يعني أنه تورط في واقعة خداع.

ويمكن لـ جابرييل الاستئناف ضد العقوبة التي تحرمه من ممارسة أي نشاط كروي حتى 25 أبريل 2025، حيث تم فرض العقوبة بدءًا من تاريخ القضية.