كانسيلو: كانوا جاحدين ضدي في السيتي.. والناس تصدق جوارديولا لهذا السبب

أكد البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير فريق برشلونة الإسباني، أنه تعرض للظلم في ما يخص مسألة كونه زميلًا سيئًا لزملائه في فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وانتقل كانسيلو لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

كان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، قد أكد بأن كانسيلو لم يكن يريد الخروج من التشكيل الأساسي لحساب زملائه في الفريق.

وقال كانسيلو في تصريحات لصحيفة “أ بولا” البرتغالية:"كانت هناك قصص مزيفة عني في السيتي. لم أكن أبدًا زميلًا سيئًا في الفريق".

وأضاف:"أتذكر مرة تعرضت للسرقة والاعتداء في المنزل وفي اليوم التالي كنت ألعب في ملعب الإمارات ضد أرسنال".

وأوضح "هذه أشياء لا تنساها، لقد تركت زوجتي وابنتي وحيدتين في المنزل ولا يزالو خائفين، مصدومين، من اللعب لمانشستر سيتي".

واستطرد: "في السيتي كانوا جاحدين بعض الشيء للحديث عني بهذه الطريقة، لقد كنت لاعبًا مهمًا بالنسبة لهم.. لم أشعر أبدًا أنني أفضل من أي زميل آخر، لكن هذا رأي المدرب".

وأكمل:"يتذكر الناس هذا لأن جوارديولا يتمتع بقوة أكبر مني عندما يقول شيئًا ما... أفضل أن أعرف أنني أقول الحقيقة. لم أكذب أبدًا".