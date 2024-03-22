الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراته المرتقبة أمام نيوزيلندا هو ما يرغب كثير من المتابعين في معرفته، مع اقتراب المباراة المرتقبة لـ “الفراعنة”.

موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

يلعب منتخب مصر أمام نيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية، على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1 HD، يسبقها استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة.

الاختبار الأول لـ حسام حسن

وتُعد مباراة اليوم الاختبار الأول لـ حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعدما تم تعيينه خلفًا للبرتغالي المقال روي فيتوريا.

اختبار ليس بالسهل أمام خصم ليس مألوفًا على الكرة المصرية، والهدف هو التأهل إلى النهائي لمواجهة الفائز من مباراة كرواتيا ضد تونس ضمن نفس البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا

واستقر “العميد” بشكل كبير على التشكيل الذي سيبدأ به مباراته الأولى أمام نيوزيلندا، حيث كانت الأمور واضحة له باستثناء هوية الحارس الذي سيشركه لحماية العرين.

ونستعرض تباعًا التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس مصر الدولية.

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية- إمام عاشور- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد.

وكان حسين الشحات جناح النادي الأهلي قد تم استبعاده من قائمة منتخب مصر بسبب الإصابة، ليتم استبداله بزميله مصطفى شلبي.

جدير بالذكر أن نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، سيُقام يوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد العاصمة الإدارية الجديدة “مصر الدولي”.

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