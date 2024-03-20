المحكمة العليا البرازيلية تقضى بسجن روبينيو 9 سنوات

أعلنت المحكمة العليا البرازيلية، الأربعاء، الحكم بالسجن لمدة 9 سنوات على البرازيلي روبينيو لاعب ريال مدريد السابق، في البرازيل، بتهمة الاغتصاب.

وسبق لروبينيو البالغ من العمر 40 عامًا، لعدد من الفرق على رأسهم ريال مدريد الإسباني، ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وأدين روبينيو في نوفمبر 2017 أمام محكمة إيطالية بالمشاركة في اغتصاب جماعي لامرأة ألبانية أثناء تواجده في إيطاليا، لتفشل محاولات استئنافه على مر السنين.

وحكمت المحكمة العليا بسجن روبينيو 9 أعوام خلف القضبان بقرار الأغلبية، وتصويت 2 فقط من أعضاء المحكمة ضد قرار السجن.

ولم يتم سجن روبينيو في إيطاليا، حيث تواجد في ساو باولو البرازيلية، لتطلب إيطاليا مذكرة اعتقال دولية بحقه، لكنه أفلت من السجن كل تلك الفترة، قبل أن تلقي محكمة العدل البرازيلية نظرة جديدة على طلب إيطاليا.

ولم يُصوت أعضاء المحكمة على ما إذا كان اللاعب مذنبًا أم بريئًا، ولكن ما إذا كان يجب أن يقضي العقوبة في البرازيل أم لا، ليصوتوا بالموافقة.

ولا يسمح الدستور البرازيلي عادةً بتسليم مواطنيه المحكوم عليهم في الخارج، لكن المحكمة العليا البرازيلية نظرت لطلب إيطاليا.

وسيواجه روبينيو الاعتقال والسجن في البرازيل، إلا إذا قد هرب من البلاد.