سر رفض بن وايت مدافع أرسنال التواجد فى قائمة منتخب إنجلترا

كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، سبب رفض بن وايت مدافع أرسنال التواجد في قائمة منتخب إنجلترا في الاستحقاقات الدولية.

كان جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قد أكد أن وايت طلب عدم الانضمام لقائمة “الأسود الثلاثة" خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

الأمر ليس بجديد على وايت، الذي كان قد غادر معسكر منتخب إنجلترا في الوكرة أثناء بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث تم الإعلان أن ذلك لأسباب شخصية.

وبحسب صحيفة “تيليجراف” البريطانية، فإن التداعيات التي أدت في النهاية إلى مطالبة وايت بالعودة إلى إنجلترا بعد تواجده في المعسكر في الدوحة للمشاركة في كأس العالم في نوفمبر من ذلك العام، بدأت بمحادثة بين اللاعب وستيف هولاند المدرب المساعد، أمام أعضاء آخرين في الفريق، ووصفتها المصادر بأنها بدأت عندما سألت هولاند كايل ووكر سؤالًا يتعلق بأداء مانشستر سيتي في الموسم السابق.

وأضاف التقرير أنه عندما سأل هولاند وايت عن أرسنال، قال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إنه لا يعرف الإجابة. يُزعم أن هولندا رد بالقول إن ذلك يرجع إلى أن وايت لم يكن مهتمًا بدرجة كافية بكرة القدم، لتصبح تلك اللحظة هي التي أدت في النهاية إلى مطالبة اللاعب بالعودة إلى المنزل في 30 نوفمبر لعام 2022.

واعتقد ساوثجيت وطاقمه آنذاك بحسب الصحيفة أنه لم تعد هناك مشكلة بين وايت وهولاند وأنه لم يكن هناك خلاف أو صدام – عام أو خاص – بين الثنائي، خاصة بعد أن تبادلا وجهات نظرهما.

وتشير التفاصيل حول التبادل الأصلي بين هولاند ووايت والذي أدى إلى الانقسام إلى أن قضية اللاعب كانت تتعلق بالطبيعة العامة لها، حيث إن ما حدث أمام مجموعة من زملاء اللاعب في المنتخب، ويبدو أن جوهر المشكلة هو مسألة الاحترام الممنوح للاعب حيث اعتبر اللاعب أنه لم يتم احترامه بالقدر الكافي.

وقال ساوثجيت إن هناك "تحفظا" من جانب اللاعب بشأن استئناف الواجب الدولي عندما تحدث معه في الأشهر التي تلت مونديال قطر، مشددًا أنه يرغب في ضم وايت لقائمة المنتخب في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.