بايرن ميونخ يقدم عرضًا آخيرًا لـ"ألفونسو ديفيز" لتجديد عقده

تقدم نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء، بعرض جديد للظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، لتجديد عقده.

ويرتبط ديفيز بعقد مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن بايرن ميونخ قدم عرضًا جديدًا وأخيرًا براتب سنوي يُقدر بـ 13 إلى 14 مليون يورو.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لـ بايرن ميونخ في تصريحات لشبكة بيلد: "أرسلنا إلى ألفونسو عرضًا ملموسًا ومقدرًا للغاية. في مرحلة ما من الحياة عليك أن تقول نعم أو لا”.

وأضاف: "هل تلقينا عرضًا من ريال مدريد؟ ريال مدريد لم يتواصل معنا".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت بأن ريال مدريد وضع ديفيز كهدف أساسي للتعاقد معه وتدعيم مركز الظهير الأيمن للموسم المقبل.

وكان نضال هوسيه وكيل أعمال ديفيز قد أكد أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق مع أي ناد بخصوص مستقبل لاعبه.