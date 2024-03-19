الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يقدم عرضًا آخيرًا لـ"ألفونسو ديفيز" لتجديد عقده

ديفيز
ديفيز

تقدم نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء، بعرض جديد للظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، لتجديد عقده.

ويرتبط ديفيز بعقد مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن بايرن ميونخ قدم عرضًا جديدًا وأخيرًا براتب سنوي يُقدر بـ 13 إلى 14 مليون يورو.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لـ بايرن ميونخ في تصريحات لشبكة بيلد: "أرسلنا إلى ألفونسو عرضًا ملموسًا ومقدرًا للغاية. في مرحلة ما من الحياة عليك أن تقول نعم أو لا”.

وأضاف: "هل تلقينا عرضًا من ريال مدريد؟ ريال مدريد لم يتواصل معنا".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت بأن ريال مدريد وضع ديفيز كهدف أساسي للتعاقد معه وتدعيم مركز الظهير الأيمن للموسم المقبل.

وكان نضال هوسيه وكيل أعمال ديفيز قد أكد أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق مع أي ناد بخصوص مستقبل لاعبه.

بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز ديفيز بايرن ميونخ

مواد متعلقة

تقارير: لوس أنجلوس يفاوض أوليفييه جيرو لضمه في الصيف

قرعة نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى.. مانشستر سيتى يصطدم بـ تشيلسى

مانشستر يونايتد يقصي ليفربول ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أشواط إضافية.. مانشستر يونايتد يفرض التعادل على ليفربول

كأس الاتحاد الإنجليزى: صلاح يتقدم لليفربول على مان يونايتد فى الشوط الأول

تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ليستر سيتي

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيا

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أول تعليق لـ أحمد شوبير على تهديد مجدى عبدالغنى

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل عتبات البهجة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251