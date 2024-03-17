تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيا

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه مانشستر يونايتد، في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، فتُقام في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أولد ترافورد” معقل فريق “الشياطين الحمر”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فشهد مشاركة المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهير

خط الدفاع: جو جونيز - فيرجيل فان دايك - جابرييل كوانساه - أندرو روبرتسون

خط الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أندريان - كودي جاكبو - هارفي إيليوت - كوستاس تسيمكاس - كلارك - ماكونيل - ريان جرافنبيرش - دانس - كونور برادلي.