عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

سُحبت اليوم الجمعة قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وأُقيمت مراسم سحب القرعة بمقر “يويفا” بمدينة نيون السويسرية، بمشاركة ممثلين عن الفرق الـ 8 المشاركة.

وأسفرت القرعة عن مباريات قوية منتظرة أبرزها ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة تكررت في نصف النهائي لآخر نسختين.

وجاءت نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:

أرسنال الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد برشلونة الإسباني.

وتُقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، فيما تُقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، كل من مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل اللقب)، أرسنال الإنجليزي، برشلونة الإسباني، ريال مدريد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، بروسيا دورتموند الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباريات ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لـ دوري أبطال أوروبا، يومي 9 و10 أبريل على أن تقام مباريات الإياب، يومي 16 و17 من نفس الشهر.

وستقام مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يومي 30 أبريل و1 مايو، على أن تقام مباراتي الإياب 7 و8 مايو المقبل.

وستقام المباراة النهائية لدوري الأبطال، يوم الأول من يونيو المقبل، بملعب “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية "لندن".