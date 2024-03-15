الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تيبو كورتوا يُكذب مدرب منتخب بلجيكا بخصوص جاهزيته قبل يورو 2024

تيبو كورتوا
تيبو كورتوا

كذب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى  ريال مدريد الإسباني، الإيطالي دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا، بخصوص جاهزية “الجدار البلجيكي” للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وكان كورتوا قد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي مطلع الموسم الجاري، لكن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـريال مدريد أكد بأن اللاعب قد يعود للمشاركة خلال شهر أبريل المقبل.

 تصريحات مدرب منتخب بلجيكا

وقال تيديسكو في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان قائمة منتخب بلجيكا لفترة التوقف الدولي:"إنه لأمر جيد أنه سيعود قريبًا، لكنه عبر عن موقفه بوضوح شديد لقد فعل ذلك في وقت مبكر جدًا، وكان الأمر صادقًا جدًا منه، لذلك كان الجميع قادرين على التنظيم وفقًا لقراره، لذلك لا يوجد شيء جديد في الأمر". 

وأردف:"من جهتي، لا توجد معلومات جديدة. كل ما كان علي أن أقوله حول هذا الموضوع، قلته، أعتقد أنني فعلت كل شيء، لقد حاولت كل شيء، ولكن آخر المعلومات التي وصلتني هي تلك التي نقلها في وسائل الإعلام. ووقال إنه لا يرى نفسه يلعب في اليورو، وعلينا أن نركز على اللاعبين الذين سيشاركون هناك".

تصريحات تيديسكو من الواضح أنها لم تقنع الشخص المعني الذي قام بنشر ثلاثة رموز تعبيرية لـ "بينوكيو" على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، في إشارة إلى كذبة من جانب المدرب الإيطالي".

وكان كورتوا قد أعلن عن عدم رضاه لتقاسم شارة القيادة مع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر، ليغادر معسكر منتخب بلجيكا صيف العام الماضي قبل مواجهة إستونيا.

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