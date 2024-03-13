يوفنتوس يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا

تأهل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد "فيفا" أن يوفنتوس حجز مقعده في بطولة مونديال الأندية بنظامها الجديد بعد إقصاء مواطنه نابولي من دوري أبطال أوروبا.

وودع نابولي بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد هزيمته أمام مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ16.

وجاء تأهل يوفنتوس عن طريق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للأندية، ليصبح عاشر فريق أوروبي يتأهل إلى المونديال، والثاني من إيطاليا بعد إنتر.

جدير بالذكر، أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية صيف العام المقبل بمشاركة 32 فريقًا على رأسهم النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، والهلال السعودي والوداد المغربي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.