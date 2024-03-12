دوري نايل.. البنك الأهلي يعادل النتيجة أمام الأهلي في الوقت القاتل

عادل البنك الأهلي النتيجة للمرة الثالثة أمام الأهلي، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري نايل.

وسجل البوركينابي سعيدو سيمبوري النتيجة لـ البنك في الدقيقة 85 مستغلًا غياب التفاهم بين مصطفى شوبير ورامي ربيعة.

هدف الأهلي الأول جاء في الدقيقة الرابعة عن طريق الفرنسي أنتوني موديست من متابعة لتسديدة إمام عاشور التي فشل محمد أبوجبل في التعامل معها بشكل جيد، لترتد لمهاجم القلعة الحمراء والتي وضعها في الشباك بدوره.

وعادل البنك الأهلي سريعًا النتيجة عن طريق كريم بامبو من متابعة لتمريرة ياو أنور من الجهة اليمنى مستغلًا خطأ دفاعيًا من عمر كمال عبدالواحد، في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 15، اخترق رامي ربيعة عمق ملعب البنك ليمرر الكرة لـ رضا سليم داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير سدد الكرة بجوار القائم الأيمن.

وتمكن رضا سليم من تسجيل الهدف الثاني لـ الأهلي في الدقيقة 28 بعدما أرسل مصطفى شوبير كرة طولية، تعامل معها محمد عبدالغني مدافع البنك الأهلي بشكل خاطئ، لتصل إلى اللاعب المغربي الذي راوغ محمد أبوجبل، مسكنًا الكرة شباكه.

وأرسل محمد بسيوني كرة عرضية من الجهة اليسرى ليقابلها كريم بامبو بتسديدة على الطائر في الدقيقة 36، جاورت القائم الأيسر لمرمى شوبير.

وخرج محمد عبدالغني وبسيوني في الدقيقة 37، ليتم استبدالهما بـ أحمد النادري والفلسطيني فاراوي في البنك الأهلي.

الهدف الثاني لـ البنك جاء في الدقيقة 63 عن طريق محمد هلال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية القريبة لمرمى مصطفى شوبير.

وسجل الشحات الهدف الثالث لـ “المارد” في الدقيقة 72 بعدما أرسل مصطفى شوبير كرة طولية قابلها طاهر محمد طاهر بتمريرة لـ محمد مجدي أفشة، والذي مررها بدوره إلى زميله الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وقام كولر بالعديد من التغييرات على تشكيل الفريق عن لقاء نهائي الكأس ضد الزمالك، حيث بدأ عمر كمال أساسيًا، بينما يقود الهجوم أنتوني موديست.

تشكيل الأهلي.. تغييرات بالجملة أمام البنك وموديست يقود الهجوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: رضا سليم، أنتوني موديست، كريم فؤاد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من خالد عبدالفتاح ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم وليد ومحمود الزنفلي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك في الدوري

وسبق أن لعب الفريقان ست مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود البنك الأهلي للدوري العام موسم 2020/ 2021، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 29 يونيو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3 صفر، أحرزها علي معلول وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا، وهي النتيجة الأكبر في لقاءات الفريقين.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ستة أهداف، وتلقت شباكه هدفًا واحدًا، وهداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد هدفين.