الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي اتحاد جدة والهلال، والتي تجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتعرض البرازيلي فابينيو متوسط ميدان اتحاد جدة للإصابة، ليتم استبداله بزميله سلطان الفرحان في الدقيقة 15. من عمر المباراة.

فريق الاتحاد هيمن على أحداث الشوط الأول من المباراة، وكاد البرازيلي رومارينيو أن يفتتح التسجيل للفريق الجداوي في الدقيقة 17، بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

وطالب لاعبو الهلال بطرد أحمد الغامدي بعد تدخله على كوليبالي، لكن تم رفض طلبهم بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 36.

ويقود هجوم الزعيم في لقاء اليوم ألكسندر ميتروفيتش ويجاوره سالم الدوسري ومالكوم، بينما يواصل العويس حراسة مرمى الفريق.

ويقود أحمد حجازي محترفنا في صفوف الاتحاد وقائد الفريق، الفريق في لقاء الليلة بينما يبدأ في الهجوم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

تشكيل قمة آسيا.. حجازي يقود الاتحاد والهلال بالقوة الضاربة

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: العويس

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، البليهي، الشهراني

خط الوسط: نيفيز، سلمان، سافيتش

خط الهجوم: سالم، ميتروفيتش، مالكوم

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، فيليبي لويز، مدالله العليان

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي

خط الهجوم: رومارينيو، حمدالله، مروان الصحفي

ويبدو فريق الهلال هو الأقرب لحسم التأهل ما لم يحقق فريق اتحاد جدة مفاجأة كبيرة، خاصة بعدما حسم الزعيم مواجهة الإياب بهدفين نظيفين على ملعب "المملكة آرينا"، فى مباراة شهدت طرد الفرنسي نجولو كانتي بالبطاقة الحمراء، في ذهاب ربع نهائى النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.