موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024 اليوم والقنوات الناقلة

يرغب كثير من المتابعين في معرفة موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، حيث تُعد المباراة الأولى في البطولة الأقوى حول العالم، خلال شهر رمضان.

مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد

ويستضيف تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب “ستامفورد بريدج” بالعاصمة اللندنية لندن، في ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويُمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد من خلال شبكة “beIN Sports” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 36 نقطة، حيث يأتي خلف نيوكاسل يونايتد الذي يأتي في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

كان تشيلسي قد تعادل في آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام مانشستر سيتي بهدف لمثله، وأمام برينتفورد بهدفين لمثلهما.

ويأمل تشيلسي في المحافظة على سجله الخالي من الهزائم في المباريات التي يستضيفها على أرضه خلال شهر مارس، منذ عام 2001 بواقع 31 انتصارًا و6 تعادلات فقط.

ويغيب عن تشيلسي في مباراة اليوم الإنجليزيان بين تشيلويل وريس جيمس إضافة لـ ويسي فوفانا، كريستوفر نكونكو وروميو لافيا بسبب الإصابة.

وانتهت قمة الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس، بالتعادل بهدف لكل فريق بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي على ملعب “أنفيلد”.