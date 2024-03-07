الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موقف توماس توخيل من تدريب برشلونة أو العودة إلى تشيلسي

توماس توخيل
توماس توخيل

يحوم الغموض حول الوجهة المقبلة للألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن، في وقت سابق، رحيل توماس توخيل عن منصبه نهاية الموسم الجاري بالتراضي بين الطرفين.

وبناءً عليه، ربطت العديد من التقارير الصحفية، اسم توخيل بإمكانية تولي تدريب فريق برشلونة في الموسم الجديد، خلفًا للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي أعلن أيضًا رحيله عن منصبه بعد نهاية الموسم.

موقف توماس توخيل

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية بنسختها الألمانية، فإن توخيل يرغب في تدريب برشلونة يومًا ما، وكذلك يرغب أيضًا في تولي مسئولية تدريب فريق تشيلسي.

وأوضحت الشبكة العالمية، توخيل يريد العودة إلى تدريب تشيلسي، ولكن بشرط أن يضع تود بولي، مالك النادي الإنجليزي، مشاكلهما السابقة جانبًا، والتي كانت سببًا في رحيل توماس عن منصبه من قبل؛ نظرًا لسوء النتائج وعدم استقرار أداء الفريق.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى اهتمام توماس توخيل أيضًا بتدريب فريق مانشستر يونايتد، خلفًا للهولندي إريك تين هاج، في حال إقالته أو رحيله عن منصبه.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن هذا الأمر مازال قيد التكهنات حتى الآن، مُشيرة إلى أن توماس توخيل يصب كامل تركيزه مع بايرن ميونخ في الفترة الحالية حتى نهاية الموسم.

txt

درع ذهبي خالص من موسم الرياض لبطل كأس مصر (صورة)

txt

"لا يحتاج لمساعدتي".. تشواميني يُثير الجدل بشأن مستقبل كيليان مبابي

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة ريال مايوركا، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

توخيل توماس توخيل برشلونة تشيلسى بايرن ميونخ تشافي الدوري الاسباني

مواد متعلقة

درع ذهبى خالص من موسم الرياض لبطل كأس مصر (صورة)

بعد الخطأ الفادح.. استبعاد الحكم خيل مانزانو من مباريات الجولة 28 بالليجا

"لا يحتاج لمساعدتي".. تشواميني يُثير الجدل بشأن مستقبل كيليان مبابي

قبل مواجهة سبارتا براج.. ليفربول لا يخسر أمام أندية التشيك بالدوري الأوروبي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2024 والقنوات الناقلة

ليفربول ضيفًا على سبارتا براج بالدوري الأوروبي.. وشكوك حول مشاركة محمد صلاح

رغم إثارته للجدل.. خيل مانزانو ضمن طاقم تحكيم مباراة ليفربول وسبارتا براج

إيقاف بيلينجهام مباراتين بعد طرده في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

ضبط 18 مسئولًا فى شركة الطيران الوطنية اختلسوا مليون دولار للاتجار بالنقد الأجنبى

بعد تحرير سعر الصرف.. 245 جنيهًا فرقًا بين سعر الذهب المحلي والعالمي

عطل فنى يضرب فيسبوك

ضبط مندوب مبيعات اعتدى على نجلته جنسيًا في الدقهلية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة