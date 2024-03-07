موقف توماس توخيل من تدريب برشلونة أو العودة إلى تشيلسي

يحوم الغموض حول الوجهة المقبلة للألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن، في وقت سابق، رحيل توماس توخيل عن منصبه نهاية الموسم الجاري بالتراضي بين الطرفين.

وبناءً عليه، ربطت العديد من التقارير الصحفية، اسم توخيل بإمكانية تولي تدريب فريق برشلونة في الموسم الجديد، خلفًا للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي أعلن أيضًا رحيله عن منصبه بعد نهاية الموسم.

موقف توماس توخيل

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية بنسختها الألمانية، فإن توخيل يرغب في تدريب برشلونة يومًا ما، وكذلك يرغب أيضًا في تولي مسئولية تدريب فريق تشيلسي.

وأوضحت الشبكة العالمية، توخيل يريد العودة إلى تدريب تشيلسي، ولكن بشرط أن يضع تود بولي، مالك النادي الإنجليزي، مشاكلهما السابقة جانبًا، والتي كانت سببًا في رحيل توماس عن منصبه من قبل؛ نظرًا لسوء النتائج وعدم استقرار أداء الفريق.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى اهتمام توماس توخيل أيضًا بتدريب فريق مانشستر يونايتد، خلفًا للهولندي إريك تين هاج، في حال إقالته أو رحيله عن منصبه.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن هذا الأمر مازال قيد التكهنات حتى الآن، مُشيرة إلى أن توماس توخيل يصب كامل تركيزه مع بايرن ميونخ في الفترة الحالية حتى نهاية الموسم.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة ريال مايوركا، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.