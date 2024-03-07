الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة سبارتا براج.. ليفربول لا يخسر أمام أندية التشيك بالدوري الأوروبي

ليفربول
ليفربول

تنطلق اليوم الخميس، مباراة قوية بين ناديي ليفربول وسبارتا براج في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ويحل فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره سبارتا براج التشيكي، على ملعب "ستاديون ليتنا" في العاصمة التشيكية "براج"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد سبارتا براج في الدوري الأوروبي، غدًا الخميس، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ليفربول وسبارتا براج

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول وسبارتا براج قبل قمة الدوري الأوروبي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الثالثة التي تجمع بين ناديي ليفربول وسبارتا براج.

- والتقى الفريقان من قبل في مباراتين في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2010-2011.

- انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، بينما في المباراة الثانية حقق ليفربول فوزًا ثمينًا بهدف نظيف.

ماذا يفعل ليفربول أمام أندية التشيك؟

- سبق والتقى فريق ليفربول بناديين فقط من التشيك، هما: سبارتا براج وسلوفان ليبيريتس، بواقع مباراتين أمام كلاهما.

- لا يعرف فريق ليفربول الهزيمة أمام أندية التشيك، حيث حقق ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.

- وإجمالًا، سجل ليفربول 5 أهداف في مرمى أندية التشيك، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط.

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مشوار ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي

وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، إلى منافسات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة.

بينما نجح فريق سبارتا براج التشيكي في خطف بطاقة التأهل للدور التالي من اليوروباليج، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

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