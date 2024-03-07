فيوتشر يواجه زد إف سي الباحث عن العودة للانتصارات في دوري نايل

يشهد ستاد القاهرة في السابعة مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية بين مودرن فيوتشر وزد إف سي في الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري نايل .

ويحتل مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع المصري والإسماعيلي والجونة من الأسابيع الثامن والعاشر والحادي عشر وحقق مودرن فيوتشر أربعة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر أربع مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات ببطولة الدوري، وجمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع سياميكا كليوباترا والمقاولون وسموحة والهزيمة أمام بلدية المحلة، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 18 والتقدم للمركز التاسع.

معنويات مرتفعة في مودرن فيوتشر

يدخل مودرن فيوتشر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على الهلال الليبي بخماسية نظيفة، والتأهل للدور ربع النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وجهز تامر مصطفى خالد رضا ليلعب في قلب الدفاع بدلا من محمود رزق، الذي يغيب بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام سموحة.

زد إف سي والعودة للانتصارات

على الجانب الأخر يحتل زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي المركز السادس برصيد 21 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن، وحقق زد إف سي خمسة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر مباراتين وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا، وغابت عنه الانتصارات في أخر أربع مباريات وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع بيراميدز والبنك الأهلي والهزيمة أمام طلائع الجيش وإنبي، ويسعى لاستعادة نغمة الفوز والوصول للنقطة 24 والصعود للمركز الثالث.

وحرص مجدي عبد العاطي خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء التي حدثت في المباريات الأخيرة وطالب لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط والعودة للانتصارات للمنافسة على صدارة جدول دوري نايل.

يدير المباراة محمود بسيوني، ويساعده عماد العقاد وأحمد عادل عبد الفتاح، ومعهم محمود ناصف حكما رابعًا، وحسام عزب حكم فيديو وهشام القاضي مساعد حكم فيديو.