الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل المصرى لمواجهة سموحة فى دورى نايل: فخرالدين يقود الهجوم

المصري
المصري

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق نادي المصري عن تشكيل فريقه للقاء فريق سموحة في اللقاء المقرر إقامته في السابعة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري نايل.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد طارق، أحمد أيمن منصور، حسين السيد.

خط الوسط: معتز بن منير، محمود حمادة، ميدو جابر، حسين فيصل، صلاح محسن

خط الهجوم: فخرالدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلًا من:

عصام ثروت، حسن علي، أحمد عيد، يوسف الجوهري، عمرو سعداوي، غيلاس جناوي، أمادو باه، محمد الشامي، سمير فكري.

ويغيب عن اللقاء كل من: 
إيزي إيمكا، محمد دبش، عبدالرحيم دغموم،  محمد شحاتة، باهر المحمدي للإصابة بالإضافة إلى عمرو موسى للإيقاف.

ويدير اللقاء كل من محمد العتباني ومعه كل من محمد عزازي  وسيد نافع  كمساعدين بالإضافة إلى عاطف حسين حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمود ناجي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى الشهدي.

يذكر أن فريق المصري يأتي بالمركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 23 نقطة، بينما يأتي فريق سموحة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

علي ماهر المصرى سموحة دوري نايل فخر الدين بن يوسف حسين فيصل

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