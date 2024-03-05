دوري نايل.. طموح المصري للصول للقمة يصطدم برغبة سموحة في العوة للانتصارات

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم مباراة قوية بين فريقي المصري وسموحة في الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري نايل.

المصري والصعود للقمة

ويحتل المصري بقيادة علي ماهر المركز الثالث برصيد 23 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا من الأسبوعين الثامن والعاشر وحقق المصري سبعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على بلدية المحلة والمقاولون والتعادل مع الجونة ولم تهتز شباكه في أخر مباراتين ويسعى للفوز والوصول للنقطة 26 والتساوي مع انبي متصدر جدول دوري نايل.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الثامن برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الحادي عشر وحقق سموحة أربعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر مباراتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وتعادل في أخر ثلاث مباريات مع البنك الأهلي وانبي ومودرن فيوتشر ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 22 .

قائمة سموحة لمباراة المصري

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهاني سليمان ومحمد أشرف وأحمد عبد الحكم وأحمد خالد ومحمد مصطفى ميدو وطارق علاء ومحمود وحيد ودوكو دودو ولحسن دحدوح وعمرو قلاوة ومحمد عصام ومحمد متولي كناريا وجاستس آرثر وأبوبكر ليادي وحسام جريشة والحبيب أحمد حسن وإسلام جابر وحسام حسن وفادي فريد ومصطفى البدري.

وشهدت القائمة عودة أحمد عبد الحكم وأبوبكر ليادي بينما يغيب محمد مغربي للإيقاف بعد طرده في مباراة مودرن فيوتشر.

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده محمد عزازي وسيد نافع ومعهم عاطف حسين حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.