الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. طموح المصري للصول للقمة يصطدم برغبة سموحة في العوة للانتصارات

المصري فاز في أخر
المصري فاز في أخر مبارياته على المقاولون

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم مباراة قوية بين فريقي المصري وسموحة في الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري نايل.

المصري والصعود للقمة

ويحتل المصري بقيادة علي ماهر المركز الثالث برصيد 23 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا من الأسبوعين الثامن والعاشر وحقق المصري سبعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على بلدية المحلة والمقاولون والتعادل مع الجونة ولم تهتز شباكه في أخر مباراتين ويسعى للفوز والوصول للنقطة 26 والتساوي مع انبي متصدر جدول دوري نايل.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الثامن برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الحادي عشر وحقق سموحة أربعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر مباراتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وتعادل في أخر ثلاث مباريات مع البنك الأهلي وانبي ومودرن فيوتشر ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 22 .

قائمة سموحة لمباراة المصري

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهاني سليمان ومحمد أشرف وأحمد عبد الحكم وأحمد خالد ومحمد مصطفى ميدو وطارق علاء ومحمود وحيد ودوكو دودو ولحسن دحدوح وعمرو قلاوة ومحمد عصام ومحمد متولي كناريا وجاستس آرثر وأبوبكر ليادي وحسام جريشة والحبيب أحمد حسن وإسلام جابر وحسام حسن وفادي فريد ومصطفى البدري.

وشهدت القائمة عودة أحمد عبد الحكم وأبوبكر ليادي بينما يغيب محمد مغربي للإيقاف بعد طرده في مباراة مودرن فيوتشر.

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده محمد عزازي وسيد نافع ومعهم عاطف حسين حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل المصرى سموحة علي ماهر أحمد سامي

مواد متعلقة

بعد توديعه دوري الأبطال.. تعديل مواعيد مباريات بيراميدز بدوري نايل

"دوري نايل".. إنبي يدافع عن الصدارة أمام الاتحاد السكندري الباحث عن عودة الانتصارات

دورى نايل.. صحوة الإسماعيلى تصطدم برغبة بلدية المحلة فى تضميد جراحه

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

عاجل| لديهما 5 أولاد.. حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا غدا بالرياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

سفير إسرائيل يطالب بعدم المشاركة فى اجتماعات وزراء حكومة الحرب فى واشنطن

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة