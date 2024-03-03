"دوري نايل".. إنبي يدافع عن الصدارة أمام الاتحاد السكندري الباحث عن عودة الانتصارات

يستضيف إنبي فريق الاتحاد السكندري في السابعة، مساء اليوم، بملعب بتروسبورت في الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري نايل.

ويتصدر فريق إنبي بقيادة سيد ياسين جدول دوري نايل برصيد 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين وأربع هزائم، وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وحقق إنبي خمسة انتصارات في آخر ست مباريات على الإسماعيلي والجونة، وبلدية المحلة والمقاولون وزد إف سي وتعادل مع سموحة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 29 والاحتفاظ بالقمة.

على الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز السادس برصيد 20 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي، وحقق الاتحاد السكندري خمسة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراتين وسجل 16 هدفا واهتزت شباكه 13 مرة ولم يحقق الاتحاد السكندري الفوز في أخر ثلاث مباريات وجمع منها نقطتين بالتعادل مع طلائع الجيش والبنك الأهلي والهزيمة أمام بيراميدز

ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 23، والتقدم للمركز الثاني في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع الخامس عشر.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة إنبي

طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري اختار21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح ومحمود شبانة وسيف تقا ومصطفى إبراهيم وأحمد غنيم وعمرو صالح وكريم الديب والحبيب حسن وإسلام أبو سليمة وعمرطارق الوحش وناصر ناصر وبيكالي أوبامي وخالد الغندور وعبدالغني محمد ومورو ساليفو وشريف رضا وسطوحي وأحمد عادل ميسي وتراوري وكريستوفاو مابولولو.

وشهدت القائمة عودة محمود شبانة وأحمد عادل ميسي وكريستوفاو مابولولو بينما يغيب كل من: بنجامين بواتينج وهشام صلاح وأحمد عيد وبلال السيد وأدهم علاء وفوزي الحناوي .

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده رجب محمد ومصطفى حسين ومعهم محمد عباس قابيل حكما رابعا ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.