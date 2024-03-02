بسبب المنتخب.. تأجيل مباراة الأهلى وإنبى فى دورى نايل لأجل غير مسمى

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة الدوري الممتاز "دوري نايل"، لأجل غير مسمى.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 15 مارس الجاري، قبل أن يتم تأجيلها لأجل غير مسمى لتداخل موعدها مع الموعد المقرر لمعسكر المنتخب الوطني خلال شهر مارس الجاري، والمقرر انطلاقه 12 من ذات الشهر.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض دورة ودية خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

ويواجه المنتخب الوطني خلالها منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، في أول اختبار رسمي للعميد حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وتولى حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة الماضية، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته عقب الإخفاق مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي استضافتها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير الماضيين.

وودع المنتخب الوطني البطولة القارية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.

وتأهل المنتخب الوطني وصيفا لمجموعته برصيد 3 نقاط فقط، بعد التعادل في المباريات الثلاثة بدور المجموعات أمام منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2-2.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل 8 مارس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، على استاد "الأول بارك" بالسعودية.