السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بسبب المنتخب.. تأجيل مباراة الأهلى وإنبى فى دورى نايل لأجل غير مسمى

مباراة الأهلي وإنبي
مباراة الأهلي وإنبي

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة الدوري الممتاز "دوري نايل"، لأجل غير مسمى.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 15 مارس الجاري، قبل أن يتم تأجيلها لأجل غير مسمى لتداخل موعدها مع الموعد المقرر لمعسكر المنتخب الوطني خلال شهر مارس الجاري، والمقرر انطلاقه 12 من ذات الشهر.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض دورة ودية خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

ويواجه المنتخب الوطني خلالها منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، في أول اختبار رسمي للعميد حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وتولى حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة الماضية، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته عقب الإخفاق مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي استضافتها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير الماضيين.

وودع المنتخب الوطني البطولة القارية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.

وتأهل المنتخب الوطني وصيفا لمجموعته برصيد 3 نقاط فقط، بعد التعادل في المباريات الثلاثة بدور المجموعات أمام منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2-2.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل 8 مارس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، على استاد "الأول بارك" بالسعودية.

لجنة المسابقات تأجيل مباراة الأهلي وإنبي الدوري الممتاز دوري نايل اتحاد الكرة

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

بعد إثارة الجدل حول موقفها.. جامعة العريش تُصدر بيانًا بشأن "نيرة الزغبى"

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادي.. حكومة الاحتلال تغري العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود