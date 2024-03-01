مواجهتان للأهلي والزمالك في رمضان 2024.. مواعيد مباريات الجولة 15 بدوري نايل

بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة عشر، من مسابقة دوري نايل موسم (2023/2024)، ارتفعت عمليات البحث بين عشاق الساحرة المستديرة، عن مواعيد الجولة التالية وتحديدا الخامسة عشر من عمر دوري نايل.

وتشهد الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل، عودة الأهلي مجددا، بعد غيابه عن الجولة الماضية وتأجيل مواجهته لـ بيراميدز.

ومن المقرر انطلاق منافسات الجولة الخامسة عشر، مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس الجاري، وتنتهي يوم 12 من الشهر ذاته، حيث تقام المباريات التاسعة على مدار 7 أيام منفصلة، وذلك بسبب إقامة قمة نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2023/2024)، بين القطبين الأهلي والزمالك الجمعة المقبلة، بالمملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات موسم الرياض.

وتشهد الجولة الخامسة عشر بدوري نايل، إقامة مواجهتي الأهلي والبنك الأهلي والجونة والزمالك، خلال شهر رمضان الكريم.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشر بدوري نايل

الجمعة 1 مارس 2024

سيراميكا كليوباترا & المقاولون العرب .. السابعة مساءا (ستاد الجبل الأخضر).

السبت 2 مارس 2024

الإسماعيلي & بلدية المحلة .. السابعة مساءا (ستاد الإسماعيلية).

الأحد 3 مارس 2024

إنبي & الاتحاد السكندري .. السابعة مساءا (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

الثلاثاء 5 مارس 2024

طلائع الجيش & الداخلية .. الرابعة عصرا (ستاد جهاز الرياضة العسكري).

المصري & سموحة .. السابعة مساءا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الأربعاء 6 مارس 2024

بيراميدز & فاركو .. السابعة مساءا (ستاد الدفاع الجوي).

الخميس 7 مارس 2024

مودرن فيوتشر & زد .. السابعة مساءا (ستاد القاهرة الدولي).

الثلاثاء 12 مارس 2024

الجونة & الزمالك .. التاسعة والنصف مساءا (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

البنك الأهلي & الأهلي .. التاسعة والنصف مساءا أيضا (ستاد القاهرة الدولي).

وتقام المباراتين في أجواء رمضانية كريمة.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشر بدوري نايل

نتائج الجولة الرابعة عشر بدوري نايل

بلدية المحلة 3 سيراميكا كليوباترا 5

فاركو 1 طلائع الجيش 1

الاتحاد السكندري 0 البنك الأهلي 0

زد 0 إنبي 1

الجونة 0 الإسماعيلي 0

المقاولون العرب 0 المصري 1

الزمالك 1 الداخلية 0

سموحة 1 مودرن فيوتشر 1