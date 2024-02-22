الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استمرار غياب الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر بدوري نايل

الزمالك والإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي

عقب انتهاء منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، أصبح البحث عن مواعيد الجولة التالية وتحديدا الرابعة عشر، هو الذي يبحث عنه كافة متابعي الساحرة المستديرة والكرة المحلية.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر بدوري نايل 

وتشهد الجولة الرابعة عشر، استمرار غياب الأهلي عن الساحة المحلية، لارتباطاته القارية ومرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بينما يتواجد غريمه التقليدي الزمالك في الصورة.

وتنطلق الجولة الرابعة عشر من دوري نايل، غدا الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري وتستمر حتى الخميس المقبل 29 من الشهر الحالي، وتقام الجولة الرابعة عشر من عمر المسابقة المحلية، على مدار 4 أيام متفرقة وليست متصلة كما حدث في الجولة الماضية.

مواعيد الجولة الرابعة عشر بدوري نايل

الجمعة 23 فبراير:

بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا -  ستاد غزل المحلة – 7 مساءً.

الأحد 25 فبراير:

فاركو ضد طلائع الجيش – ستاد حرس الحدود – 4 عصرًا.

الاتحاد ضد البنك الأهلي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً.

الإثنين 26 فبراير:

الجونة ضد الإسماعيلي – ستاد الجونة – 4 عصرًا.

زد إف سي ضد إنبي – ستاد القاهرة – 4 عصرًا.

المقاولون العرب ضد المصري - ستاد الجيش ببرج العرب - 7 مساءً.

الخميس 29 فبراير:

الزمالك ضد الداخلية – ستاد القاهرة – 7 مساءً.

سموحة ضد فيوتشر إف سي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً.

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نتائج الجولة الثالثة عشر بدوري نايل

  • البنك الأهلي 1 زد 1
  • إنبي 0 سموحة 0
  • بيراميدز 1 الاتحاد السكندري 0
  • مودرن فيوتشر 2 المقاولون العرب 2
  • الإسماعيلي 0 الزمالك 0
  • سيراميكا كليوباترا 1 الجونة 1
  • المصري البورسعيدي 3 بلدية المحلة 0
  • الداخلية 1 فاركو 1
نتائج الجولة الثالثة عشر بدوري نايل
مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر مباريات الجولة الرابعة عشر الجولة الرابعة عشر بدوري نايل الجولة الرابعة عشر بدوري نايل الرابعة عشر

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