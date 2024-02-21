الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب الهلال السعودى: مباراة سباهان "تحديد مصير" للفريق

خيسوس مدرب الهلال
خيسوس مدرب الهلال

أكد البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام سباهان أصفهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، رغم تفوقه في مباراة الذهاب.

ويستضيف الهلال، غدًا الخميس، سباهان أصفهان الإيراني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، في مواجهة ينشد من خلالها حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد فوز الفريق السعودي ذهابا 3 / 1 بالإضافة لمواصلة انتصاراته والتي وصلت إلى 22 فوزا متتاليًا في جميع المسابقات ليعادل الرقم التاريخي لريال مدريد الإسباني، ويصبح على أعتاب معادلة الرقم التاريخي لبايرن ميونخ الألماني.

قال جيسوس في مؤتمر صحفي الذي عقده اليوم: "نعلم جميعا أن مواجهة الغد هي مباراة تحديد مصير وأحرزنا الأفضلية خارج الأرض، وسنواجههم بالطريقة المعتادة لنتجاوز هذا الدور".

أضاف: "أتفق مع مدرب سباهان بأنه لا يوجد مستحيل وأن الاحتمالات موجودة"، لافتًا إلى أن مباراة الذهاب في أصفهان لم تكن سهلة.

وعن اقتراب الهلال من تحطيم رقم قياسي عالمي بالانتصارات المتتاليةن قال جيسوس إن هذا الأمر سيضع اسم الهلال واللاعبين في التاريخ، لكن هذا الرقم ليس بطولة بل الأهم هو تحقيق الانتصارات المتتالية للاقتراب من تحقيق الأهداف وهذا ما يسعى إليه مع الفريق.

وأشاد جيسوس بمستوى لاعبه محمد كنو، حيث قال: "لقد تطور كثيرًا عن الفترة التدريبية الأولى لي، وأنا من المدربين الذين يستطيعون تطويره في الجوانب الدفاعية والهجومية وهو لاعب متمكن في هذه النواحي، ودائمًا ثقتي به عالية".

واختتم مدرب الهلال بالتأكيد على أن تطور كرة القدم كثيرًا في السنوات الأخيرة يفرض على المدربين العالميين حمل أكثر من خطة عمل داخل الملعب وهو ما يعمل على تطبيقه في بعض المباريات.

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