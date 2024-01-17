الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الهلال السعودى يتعاقد مع البرازيلى "لودى" حتى 2027

الهلال يتعاقد مع
الهلال يتعاقد مع رينان لودى

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميا مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، قادمًا من مارسيليا الفرنسي، وذلك بعقد يمتد حتى 2027.

وقال النادي السعودي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "أنهى مجلس إدارة شركة نادي الهلال اليوم الأربعاء إجراءات التوقيع مع البرازيلي رينان لودي قادمًا من أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

وأضاف «الزعيم» في بيانه، أن «لودي» سيرتدي بموجب العقد قميص الهلال لمدة 3 مواسم ونصف؛ وذلك حتى عام 2027م.

وأوضح البيان، أن مراسم توقيع العقد، جرت في فندق "فور سيزونز جورج الخامس" في العاصمة الفرنسية "باريس"، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، فهد بن سعد بن نافل.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت في وقت سابق، إلى صفقة انتقال لودي إلى الهلال السعودي، بلغت ما يقرب من 20 مليون يورو.

وسينضم لودي، لقائمة أجانب فريق الهلال، التي تضم أيضًا كلا من الثلاثي البرازيلي نيمار، وميشايل، ومالكوم، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومواطنه سيرج سافيتش، والبرتغالي روبين نيفيس، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والمغربي ياسين بونو.

وبات يتوجب على نادي الهلال، الاستغناء عن لاعب أجنبي واحد، من أجل قيد لودي في صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل فريق الهلال، حاليا صدارة دوري روشن السعودي، برصيد 53 نقطة، بفارق 7 نقاط، عن النصر، صاحب المركز الثاني.

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