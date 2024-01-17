الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إصابة كريستيانو رونالدو فى تدريبات النصر

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، لإصابة عضلية في مران فريقه اليوم الأربعاء استعدادًا للعودة إلى منافسات دوري روشن.

وكشفت صحيفة “الرياضية”، عن أن آلاما عضلية بسيطة منعت البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر من أداء الحصة التدريبية مع فريقه، واللاعب اكتفي بجلسة علاجية في عيادة النادي. 

كريستيانو رونالدو: الدورى السعودى سيكون ضمن أفضل 5 دوريات بالعالم

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، أن بطولة دوري روشن ستكون من أفضل 5 دوريات في العالم، مشيرًا إلى أن الجميع صاروا يشاهدونه.

وكان رونالدو قد شارك في انتصار النصر على التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي.

وقال رونالدو في تصريحات عبر قناة الرياضية السعودية: "قلت من قبل إن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم وأنا واثق أنه سيصبح كذلك".

وأضاف: "في الوقت الحالي العالم أجمع يشاهد الدوري السعودي، وأقول للاعبين الكبار في الدورييات الأوروبية وخارج السعودية (انضموا إلينا وشاركوا في الدوري السعودي)".

وتابع النجم البرتغالي: "سعيد بإحراز الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية لكن الأهم أن ينتصر الفريق".

وأتم: "كانت سنة جيدة بالنسبة لي مع فريق النصر وأيضًا مع منتخب البرتغال لقد سجلت أهدافًا عديدة".

وتصدر رونالدو ترتيب هدافي العالم في هذا العام 2023 برصيد 54 هدفًا متخطيًا الثنائي مبابي وهاري كين صاحبي الـ52 هدفًا.

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كريستيانو رونالدو: الدورى السعودى سيكون ضمن أفضل 5 دوريات بالعالم

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