الهلال السعودى ينهى اتفاقه مع ظهير مارسيليا لضمه خلال يناير

اقترب نادي الهلال السعودي، من إبرام أولى صفقاته الشتوية بعد التوصل لاتفاق مع البرازيلي رينان لودي لاعب مارسيليا الفرنسي.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مسؤولي الهلال السعودي في مفاوضات متقدمة مع الظهير الأيسر البرازيلي.

وأشار فابريزيو عبر حسابه بمنصة “X”، اليوم الأحد أن المفاوضات بين الجانبين تتجه لمراحلها النهائية بشكل جيد مع اللاعب أيضاً.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن جميع أطراف المفاوضات يتمنون إتمام الاتفاق في الأيام المقبلة؛ إذ ستكلف الصفقة إدارة النادي السعودي 20 مليون يورو.

وانضم صاحب الـ 25 عامًا الصيف الماضي لصفوف مارسيليا من أتلتيكو مدريد بصفقة قدرت بـ13 مليون يورو.

ولعب لودي مع مارسيليا هذا الموسم في 21 لقاء لم يسجل أو يصنع أي أهداف.