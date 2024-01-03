الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودي يضع محمد صلاح على رأس أولوياته لتعويض "نيمار"

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الصحفي الإنجليزي الموثوق بن جاكوبس، أن نادي الهلال السعودي سيسعى للتعاقد مع قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة.

 

وقال "بن جاكوبس"، عبر حسابه بمنصة "x"، إن الهلال يفكر في خيارات لتغطية أو استبدال اللاعب البرازيلي نيمار المصاب بالرباط الصليبي، اعتمادًا على كيفية تعافيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يحاول الهلال التعاقد مع  صلاح، بعدما كان على قائمة أمنياتهم في الصيف الماضي.

 

عقد محمد صلاح يمتد مع ليفربول حتى يونيو 2025، ويتمسك نادي ليفربول بشدة باللاعب، حيث يعتبر النجم الأول للفريق في الوقت الحالي.

 

ويقدم صلاح مستويات مميزة مع ليفربول حاليا ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير

 

وسجل «صلاح» هدفين أحدهما من ركلة جزاء، كما صنع هدفًا آخر لزملائه، فى فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة ٤- ٢، وهى المباراة التى شهدت أيضًا إهدار «مو» ركلة جزاء.

 

وبهدفيه في مرمى نيوكاسل، أصبح محمد صلاح خامس لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى يسجل ١٥٠ هدفًا مع فريق واحد بالبطولة، بعد تيري هنري وواين روني وسرجيو أجويرو وهاري كين.

و«صلاح» ثالث لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى يسهم فى أكثر من ٢٠ هدفًا «تسجيل وصناعة» في ٧ مواسم متتالية.

 

وتشارك «صلاح» مع النرويجى إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في صدارة هدافي «البريميرليج» خلال الموسم الجاري، بعدما وصل إلى الهدف رقم «١٤» فى البطولة.

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