الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الهلال يواصل انتصاراته بثلاثية في شباك الرائد بدوري روشن

الهلال
الهلال

فاز فريق الهلال على ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد المملكة أرينا، في الجولة العشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين “الدوري السعودي”، موسم 2023-2024.

 وافتتح الصربي أليكسندر ميتروفيتش التسجيل مبكرا للهلال في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، فيما تكفل السنغالي خاليدو كوليبالي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 52.

 وسجل الجزائري أمير سعيود لاعب النادي الأهلي السابق، هدف الرائد الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال لـ 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتُعد تلك المباراة هي الأولى الرسمية التي يحتضها استاد المملكة أرينا الذي تم إنشاءه حديثًا في العاصمة السعودية الرياض.

يُذكر أن ذلك الانتصار هو الثالث عشر لـ “الزعيم” على التوالي في بطولة دوري روشن السعودي، حيث أن آخر تعثر يعود لـ سبتمبر الماضي أمام ضمك، في الجولة السابعة للمسابقة، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

الهلال الرائد المملكة أرينا استاد المملكة أرينا دوري روشن السعودي الدوري السعودي

مواد متعلقة

تشكيل مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل

تشكيل مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوخوم في الدوري الألماني.. كين وموتينج في الهجوم

تريزيجيه يسجل في انتصار طرابزون سبور على بينديك في الدوري التركي

رايو فاييكانو يفرض التعادل على ريال مدريد في الدوري الإسباني

رسميًا.. رحيل خوان أنتونيو بيتزى عن تدريب منتخب البحرين

عن رحيل "مبابى".. لويس إنريكى: باريس سان جيرمان فوق الجميع

كلوب يتفوق على جوارديولا ويفوز بجائزة مدرب الشهر فى الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

غدروا بصاحبهم.. القصة الكاملة لقتل الطفل يوسف وإلقاء جثته بجبل الغردقة

عاجل.. خلال 24 ساعة فقط.. كيف حركت مصر العالم لإغاثة غزة إنسانيًا؟

مفاجأة من النيابة بشأن اتهام سيدة بالزنا فى القطامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين