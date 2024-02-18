الهلال يواصل انتصاراته بثلاثية في شباك الرائد بدوري روشن

فاز فريق الهلال على ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد المملكة أرينا، في الجولة العشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين “الدوري السعودي”، موسم 2023-2024.

وافتتح الصربي أليكسندر ميتروفيتش التسجيل مبكرا للهلال في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، فيما تكفل السنغالي خاليدو كوليبالي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وسجل الجزائري أمير سعيود لاعب النادي الأهلي السابق، هدف الرائد الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال لـ 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتُعد تلك المباراة هي الأولى الرسمية التي يحتضها استاد المملكة أرينا الذي تم إنشاءه حديثًا في العاصمة السعودية الرياض.

يُذكر أن ذلك الانتصار هو الثالث عشر لـ “الزعيم” على التوالي في بطولة دوري روشن السعودي، حيث أن آخر تعثر يعود لـ سبتمبر الماضي أمام ضمك، في الجولة السابعة للمسابقة، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.