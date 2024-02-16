عن رحيل "مبابي".. لويس إنريكي: باريس سان جيرمان فوق الجميع

تحدث الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التقارير التي أكدت رحيل كيليان مبابي عن الفريق بنهاية الموسم.

وأكدت تقارير صحفية الخميس، أن “مبابي” أخبر القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، عن رغبته في مغادرة الفريق بنهاية الموسم.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نانت، غدًا السبت، في بطولة الدوري الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"هل يغير هذا أي شيء في المشروع؟ لا، ليس لدي أي معلومات لأقدمها لكم".

وأضاف: “إلى أن تقرر الأطراف المعنية، لن أعلق.. أنا المدرب. سأتحدث عندما تتحدث الأطراف".

وتابع:"سنواصل العمل.. الفريق فوق الجميع، هذه رسالتنا. النادي فوق أي شخصية فردية.. يجب أن يكون لديك شخصية للجلوس هنا“

واستطرد:"الأجواء في كل جلسة تدريبية قبل المباراة طبيعية.. هل لدي أي مخاوف؟ لا.. يجب أن تكون لديك شخصية لتجلس هنا.. هناك شائعات حول النادي طوال الوقت، وانتقادات، الثناء والجدل... أي شخص لا يحب ذلك لا يمكنه أن يكون هنا".