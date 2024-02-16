رومانو: قرار مبابى بالرحيل عن باريس نهائى.. وتفاصيل خطة النادى الفرنسى لتعويضه

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن قرار كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالرحيل عن النادي الباريسي، نهائي ولا رجعة فيه.

وأوضح أن كيليان مبابي كان قد أبلغ القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالرحيل عن النادي، بنهاية الموسم الجاري، أمس الخميس، بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

مبابي أخبر باريس سان جيرمان بأنه لا يوجد سبيل للعودة عن قراره

وذكر رومانو في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن مبابي أخبر باريس سان جيرمان بأنه لا يوجد سبيل للعودة عن قراره، مطالبًا إياهم بألا يعودوا بأي عروض من أجل إقناعه بالبقاء.

وتابع فابريزيو أن مبابي سيتواصل مع باريس سان جيرمان بشكل رسمي خلال الأشهر المقبلة، من أجل التوصل لصيغة رحيله بعد الاتفاق على كل الشروط.

باريس سان جيرمان استعد لرحيل مبابي منذ شهر ديسمبر الماضي

كما أكد رومانو أن باريس سان جيرمان استعد لرحيل مبابي منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث إن لديهم خطة بالفعل لما بعد مغادرته.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن باريس سان جيرمان سيتعاقد مع 3 صفقات كبيرة على الأقل في الصيف المقبل، بمن فيهم مهاجم لتعويض رحيل مبابي، إضافة للاعب خط وسط، ومدافع.