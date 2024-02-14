الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كونور برادلي يفوز بجائزة لاعب الشهر في فريق ليفربول

كونور برادلي
كونور برادلي

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن الفائز بجائزة لاعب الشهر في الفريق، عن شهر يناير 2024.

وفاز الإيرلندي الشمالي كونور برادلي بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر يناير، وذلك بأصوات الجمهور، للمرة الأولى في مسيرته.

برادلي حصد الجائزة متفوقًا على البرتغالي ديوجو جوتا الذي احتل المركز الثاني، وجو جوميز الذي حل ثالثًا.

وشارك برادلي الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، في 6 مباريات خلال شهر يناير، حيث سجل هدفًا في انتصار فريقه على تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب أنفيلد رود، إضافة لصناعته 5 أهداف أخرى.

وعند استلامه الجائزة في مركز تدريب أكسا، قال برادلي لموقع Liverpoolfc.com: “شكرًا لكم، إنه امتياز. من الواضح أنه كان شهرًا جيدًا بالنسبة لي، لقد كانت عدد من المباريات الجيدة ونعم، أنا سعيد جدًا بالفوز بالجائزة. وكما أقول، إنه امتياز”.

وأضاف:" الفوز بالجائزة، والفوز بها بتصويت المشجعين يعي لي المزيد قليلًا. من الواضح أنه من مباراة تشيلسي، ربما كان سماع اسمي وهو يُغنى، هو اللحظة الأكثر تميزًا في حياتي، لأكون صادقًا، لأنني دعمت النادي طوال حياتي".

وأردف:"لكن نعم، هذا يأتي من المشجعين أيضًا، لا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية على الدعم الذي قدموه لي".

وأردف:"شعرت وكأنني كنت في حلم طوال المباراة أمام تشيلسي لقد كان الأمر ذهنيًا للغاية وشعرت أنه لا يمكن أن يحدث أي خطأ بالنسبة لي، لذا نعم، أريد فقط مواصلة العمل الجاد الآن، وآمل أن أركز على المباراة التالية ونرى إلى أين ستأخذنا الأمور".

وعاد برادلي الآن إلى النادي بعد فترة من الإجازة بعد وفاة والده، وأوضح تصميمه على الحفاظ على مستواه المتميز في الأسابيع المقبلة.

وأضاف: "بالتأكيد، أريد فقط أن أستأنف من حيث توقفت".

"أريد فقط الاستمرار في محاولة اللعب بأفضل ما أستطيع من أجل الفريق ومساعدة الفريق قدر استطاعتي، لذا آمل أن أتمكن من متابعة ذلك يوم السبت ومعرفة ما سيحدث."

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