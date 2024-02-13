الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوط أول سلبي بين ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد لايبزيج
ريال مدريد ضد لايبزيج

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي لايبزيج الألماني وريال مدريد الإسباني على ملعب ريد بول أرينا، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

فريق لايبزيج بدأ المباراة بشكل ضاغط، وسجل هدفًا عن طريق بينجامين سيسكو في الدقيقة الثانية، لكن تم إلغائه بداعي تدخل زميله في اللعبة وهو متسلل، مؤثرًا على أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد.

وكاد فينيسيوس جونيور أن يسجل لـ ريال مدريد في الدقيقة 45 بعد تلقيه تمريرة مُسقطة من براهيم دياز، لكن اللاعب البرازيلي سدد الكرة بشكل سيء خارج المرمى.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بالأوكراني أندريه لونين في حراسة المرمى، فيما يقود الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس خط الهجوم، فيما يعوض براهيم دياز غياب الإنجليزي جود بيلينجهام

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أوريلين تشواميني - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - براهيم دياز

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد في مباراة اليوم كلًا من: كيبا أريزابالاجا - فران - لوكا مودريتش - خوسيلو ماتو - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - فران جارسيا - أردا جولر - ماريو مارتين - نيكو باز - كاريو - جاكوبو رامون

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم كلًا من دافيد ألابا، جود بيلينجهام، تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر بسبب الإصابة.

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