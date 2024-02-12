استقبال تاريخي لمنتخب الأردن بعد احتلال وصافة كأس آسيا

حظى منتخب الأردن باستقبال تاريخي من الشعب الأردني، بعد وصول اللاعبين لأراضي المملكة الهامشية، عقب احتلال المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

وتأهل منتخب الأردن إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023 في إنجاز تاريخي لـ “النشامى"، قبل الهزيمة أمام قطر البلد المُضيف في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستقبل بعثة المنتخب، سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني، في مطار الملكة علياء الدولي، الذي تجمع عنده الآلاف من الشعب الأردني لاستقبال وصيف بطل آسيا.

وتوجهت بعثة منتخب الأردن إلى ستاد عمان الدولي، حيث احتفى بهم الجمهور الأردني بعد الإنجاز التاريخي باحتلال وصافة البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخهم.

وسبق الحفل الذي حمل عنوان “حيهم الأبطال”، الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الاحتلال الصهيوني الغاشم في غزة.

واحتفل اللاعبون بقيادة يزن النعيمات وموسى التعمري والمدرب حسين عموتة، مع الجمهور بعبارات وهتافات مميزة.