الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تريزيجيه يواصل التألق ويقود طرابزون للفوز على هاتاي في الدوري التركي

تريزيجيه مع طرابزون
تريزيجيه مع طرابزون سبور

قاد المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه طرابزون سبور للفوز على هاتاي سبور بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري التركي لكرة القدم موسم 2023-2024.

تريزيجيه افتتح التسجيل في الدقيقة 49 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها توماس مونييه من الجهة اليمنى.

وأكد أنيس باردي انتصار طرابزون سبور بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 77 من متابعة لتمريرة ديستان، ليحصد رفاق ترزيجيه نقاط المباراة الثلاث.

وتحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء في الدقيقة الخامسة بسبب إدعاءه التعرض لخطأ داخل منطقة الجزاء، كما تم استبداله في الدقيقة 84.

ورفع تريزيجيه رصيد أهدافه في الدوري التركي مع طرابزون هذا الموسم إلى 5 أهداف، كما كان قد سجل الأسبوع الماضي هدفًا في مباراة فريقه بكأس تركيا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور لـ 40 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد هاتاي عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

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