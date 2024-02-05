هالاند في الهجوم.. تشكيل مان سيتي أمام برينتفورد بالبريميرليج

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد، في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

موعد مباراة مان سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق برينتفورد.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، فشهد البدء بالنرويجي إيرلينج هالاند للمرة الأولى كأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: روبين دياز - ناثان آكي - كايل ووكر - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: فيل فودين - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.