الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند في الهجوم.. تشكيل مان سيتي أمام برينتفورد بالبريميرليج

هالاند
هالاند

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد، في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

موعد مباراة مان سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق برينتفورد.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، فشهد البدء بالنرويجي إيرلينج هالاند للمرة الأولى كأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: روبين دياز - ناثان آكي - كايل ووكر - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: فيل فودين - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

مانشستر سيتى برينتفورد الدورى الانجليزى تشكيل مانشستر سيتي هالاند

مواد متعلقة

أتلتيكو يفرض التعادل على ريال مدريد فى الدورى الإسبانى

البريميرليج يشتعل.. آرسنال يهزم ليفربول بثلاثية فى الدورى الإنجليزى

الشوط الأول.. ليفربول يتعادل مع أرسنال بهدف لمثله فى الدورى الإنجليزى

ولفرهامبتون يفوز على تشيلسى برباعية فى الدورى الإنجليزى

مانشستر يونايتد يكتسح وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي: جوتا يقود "الريدز"

تشكيل أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.. النني على مقاعد البدلاء

ساليرنيتانا يتعاقد مع جيروم بواتينج في صفقة انتقال حر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟