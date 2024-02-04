الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ولفرهامبتون يفوز على تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون
ولفرهامبتون

فاز فريق ولفرهامبتون على مضيفه تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

افتتح كول بالمر التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 19 من متابعة لتمريرة رائعة من الإكوادوري مويسيس كايسيدو.

وعادل البرازيلي ماتيوس كونيا النتيجة لـ ولفرهامبتون في الدقيقة 22، أعقبه أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي بالهدف الثاني للضيوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

وعاد كونيا ليسجل الهدفا لثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 63 من متابعة لتمريرة البرتغالي بيدرو نيتو.

ووقع كونيا على “الهاتريك” الخاص به في الدقيقة 82، بتسجيله الهدف الرابع لـ “الولفز”، فيما سجل المدافع البرازيلي تياجو سيلفا ثاني أهداف “البلوز” في الدقيقة 86 والذي لم يكن كافيًا لتجنيبهم الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ولفرهامبتون لـ 32 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

ولفرهامبتون تشيلسى الدورى الانجليزى كول بالمر ماتيوس كونيا

مواد متعلقة

تشكيل ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي: جوتا يقود "الريدز"

تشكيل أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.. النني على مقاعد البدلاء

ساليرنيتانا يتعاقد مع جيروم بواتينج في صفقة انتقال حر

كلوب يؤكد إصابة "نونيز" ويثير شكوك حول مشاركته أمام أرسنال

بى إن سبورتس: الاتحاد المصرى يفشل فى التوصل لحل ودى مع فيتوريا.. وميكالى يقترب من خلافته

ليون يكشف أسباب عدم إتمام التعاقد مع بن رحمة ويستعد لمقاضاة وست هام

تراجع كبير فى إنفاق الأندية الإنجليزية خلال الميركاتو الشتوى

فى غياب صلاح.. ليفربول يكتسح تشيلسى برباعية بالدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

انهيار السوق السوداء.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بانتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين