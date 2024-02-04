ولفرهامبتون يفوز على تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ولفرهامبتون على مضيفه تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

افتتح كول بالمر التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 19 من متابعة لتمريرة رائعة من الإكوادوري مويسيس كايسيدو.

وعادل البرازيلي ماتيوس كونيا النتيجة لـ ولفرهامبتون في الدقيقة 22، أعقبه أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي بالهدف الثاني للضيوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

وعاد كونيا ليسجل الهدفا لثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 63 من متابعة لتمريرة البرتغالي بيدرو نيتو.

ووقع كونيا على “الهاتريك” الخاص به في الدقيقة 82، بتسجيله الهدف الرابع لـ “الولفز”، فيما سجل المدافع البرازيلي تياجو سيلفا ثاني أهداف “البلوز” في الدقيقة 86 والذي لم يكن كافيًا لتجنيبهم الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ولفرهامبتون لـ 32 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.