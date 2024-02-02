بى إن سبورتس: الاتحاد المصرى يفشل فى التوصل لحل ودى مع فيتوريا.. وميكالى يقترب من خلافته

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن آخر المستجدات في مفاوضات الاتحاد المصري لكرة القدم مع البرتغالي روي فيتوريا، لفسخ عقده كمدرب للمنتخب الأول.

وكان منتخب مصر بقيادة فيتوريا، قد ودع بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار من دور الـ16، على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، دون تحقيق أي فوز في البطولة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعتذر عن النتيجة التي حققها "الفراعنة" في "الكان" مؤكدًا عقده اجتماعًا لاتخاذ قرارات متعلقة بذلك الإخفاق، ومنها مستقبل فيتوريا، الذي يرتبط بعقد حتى 2026 مع وجود شرط جزائي في عقده يُقدر بـ600 ألف دولار قيمة 3 أشهر من راتبه.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، فإن الاتحاد المصري فشل في إقناع روي فيتوريا بالتنازل عن الشرط الجزائي المقدر بـ600 ألف دولار والرحيل الودي عن المنتخب.

وأوضح التقرير أن البرازيلي روجر ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، هو الأقرب لتولي تدريب "الفراعنة" خلفًا لـ فيتوريا.

وكان ميكالي قد نجح في قيادة منتخب مصر تحت 23 عامًا، للتأهل لأوليمبياد باريس 2024 في منافسات كرة القدم.