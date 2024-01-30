الشوط الأول.. مالي يتقدم على بوركينا فاسو بالنيران الصديقة

تقدم منتخب مالي على نظيره بوركينا فاسو، بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق إدموند تابسوبا مدافع بوركينا فاسو بالخطأ في مرماه، حيث أسكن الكرة شباكه أثناء محاولته إبعاد الكرة بعد تصدي حارس مرماه لرأسية هايدارا.

وشهد تشكيل مالي الرسمي، وجود أليو ديانج، نجم خط وسط النادي الأهلي، على مقاعد البدلاء.

تشكيل مالي لمواجهة بوركينا فاسو بأمم إفريقيا "كان 2023"..

وجاء تشكيل مالي لمواجهة بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023 كالآتي:

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا.

خط الدفاع: هاماري تراوري – كيكي كوياتي – يسكو نياكاتي – فالاي ساكو.

خط الوسط: أمادو هايدارا – لاسانا كوليبالي – محمد كامارا – أداما تراوري.

خط الهجوم: لاسيني سينايوكو – كاموري دومبيا.

تشكيل بوركينا فاسو لمواجهة مالي في كأس أمم إفريقيا 2023

بينما جاء تشكيل بوركينا فاسو، بقيادة مديره الفني هوبرت فيلود، على النحو التالي..

وشهد تشكيل بوركينا فاسو الرسمي، تواجد بلاتي توريه لاعب خط وسط نادي بيراميدز بشكل أساسي.

حراسة المرمى: كواكو كوفي.

خط الدفاع: عيسى كابوري – إدموند تابسوبا – ستيف ياجو – إيسوفو دايو.

خط الوسط: إبراهيم بلاتي توريه – جوستافو سانجاري – إسماعيلا ودراوجو.

خط الهجوم: عبدول فيصل تابسوبا – محمد كوناتي – برتراند تراوري.

الفائز من هذه المباراة سيواجه كوت ديفوار في دور الـ8، في تمام السابعة مساء السبت المقبل 3 فبراير الجاري.