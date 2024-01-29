منتخب موريتانيا يودع كأس أمم إفريقيا على يد كاب فيردى

ودّع منتخب موريتانيا بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ16 وذلك بهزيمته أمام كاب فيردي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16، على ملعب هوفويه بوانيه بأبيدجان.

كان المنتخب الموريتاني، الذي شارك في أمم إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ندًا قويًا لمنتخب الرأس الأخضر، وكاد يخطف هدف التقدم في أكثر من مرة، غير أن نقص خبرة لاعبيه حال دون ذلك.

وتقمّص ريان مينديز دور البطولة في اللقاء، بتسجيله هدف منتخب الرأس الأخضر الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليقود المنتخب الملقب بـ"القروش الزرقاء" للصعود إلى دور ربع النهائي في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة البطولة عام 2013 بجنوب أفريقيا.

وأصبح منتخب موريتانيا رابع منتخب عربي يودع النسخة الحالية للمسابقة، منتخب مصر الذي غادر من دور الـ16، على يد الكونغو الديمقراطية بعد الاحتكام لركلات الجزاء، وبعد المنتخبين التونسي والجزائري، اللذين خرجا من البطولة مبكرًا من دور المجموعات.

وضرب منتخب الرأس الأخضر موعدًا في دور ربع النهائي يوم 3 فبراير المقبل بمدينة ياماسوكرو، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي المغرب، الممثل الوحيد للعرب في البطولة حاليًا، وجنوب إفريقيا، التي تقام غدًا الثلاثاء.