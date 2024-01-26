الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. كالفن فيليبس ينضم إلى وست هام معارًا من مانشستر سيتى

كالفن فيليبس
كالفن فيليبس

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع كالفن فيليبس، قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

حاول فيليبس الرحيل عن مانشستر سيتي مؤخرًا، خاصة بسبب عدم مشاركته في المباريات بانتظام وغيابه عن الفريق في العديد من المباريات.

ونشر النادي اللندني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله أن فيليبس، البالغ من العمر 28 عامًا، سيلعب لصالح الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المتوقع أن يخوض فيليبس مباراته الأولى مع وست هام يوم الخميس المقبل، أمام بورنموث، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وسيرتدي فيليبس القميص رقم 11 مع وست هام يونايتد هذا الموسم.

وعبّر فيليبس عن سعادته قائلًا: "أنا سعيد حقًا بوجودي هنا"، كان هناك دائمًا الكثير من التكهنات حول انتقالي إلى وست هام، لذلك أنا متحمس جدًا للانتقال الآن"،

وتابع: "هناك الكثير لنتطلع إليه في النصف الثاني من الموسم بالنسبة للنادي، ولا أستطيع الانتظار حتى أكون جزءًا منه".

وزاد: "هناك مجموعة من اللاعبين لا تصدق هنا، وإذا كان بإمكاني الحضور وإضافة الجودة التي أعرف أنني قادر عليها، فأنا متأكد من أنه يمكننا منح مشجعي وست هام الكثير من الإثارة من الآن وحتى نهاية الموسم".

وبدأ كالفن فيليبس مسيرته ضمن صفوف شباب ليدز يونايتد، وتم تصعيده من فريق تحت 18 عامًا لفريق تحت 21 عامًا في صيف 2014، وصعد للفريق الأول في صيف 2015، وقضى 7 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لمانشستر سيتي مطلع الموسم المنقضي.

وسبق أن تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن اقتراب كالفن فيليبس من الرحيل عن صفوف فريق مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل بحثه عن المشاركة لعدد دقائق أكبر من أجل ضمان اللعب رفقة منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا المقبلة.

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