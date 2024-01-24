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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. منتخب الجزائر يودع كأس أمم أفريقيا على يد موريتانيا

رياض محرز مع الجزائر
رياض محرز مع الجزائر

ودع منتخب الجزائر بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار من دور الـمجموعات بهزيمته أمام موريتانيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وكاد حسام عوار أن يسجل هدف التقدم لصالح منتخب الجزائر من متابعة لتمريرة محمد بوداوي من الجهة اليمنى، لكن تسديته لامست القائم الأيمن.

هدف موريتانيا جاء في الدقيقة 37 عن محمد يحيى دلاهي من متابعة لتسديدة سليماني آني، وسط غفلة من الدفاع الجزائري.

واستمرت محاولات الجزائر للتعديل، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق عيسى ماندي في الدقيقة 72 من متابعة لركلة حرة نفذها البديل رياض محرز، لكن حارس موريتانيا تصدى لتسديدته ببراعة.

وكاد بابي با أن يضاعف تقدم الموريتانيين في الدقيقة 85 لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وحافظ منتخب “المرابطين” على تقدمهم رغم محاولات الجزائر، ليحسموا المباراة لصالحهم، ويتأهلوا لدور الـ 16 في إنجاز تاريخي.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد موريتانيا لـ 3 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد الجزائر عند نقطتين في المركز الرابع، ليغادر البطولة من دور المجموعات للمرة التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي.

موعد مباراة الجزائر ضد موريتانيا في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الجزائر ضد موريتانيا في كأس أمم إفريقيا، فتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام "بواكي".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN AFCON 1.

تشكيل الجزائر أمام موريتانيا في كأس أمم إفريقيا

أما عن تشكيل الجزائر أمام موريتانيا في كأس أمم أفريقيا، فشهد تواجد رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي على مقاعد البدلاء، بعد انتقادات حادة لمستواه.

وجاء تشكيل الجزائر أمام موريتانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال - ريان آيت نرري -محمد أمين توجاي - عيسى ماندي

خط الوسط: رضا زروقي - بوداوي - حسام عوار

خط الهجوم: آدم وناس - محمد عمورة - بغداد بونجاح  

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