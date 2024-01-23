محرز على الدكة.. تشكيل الجزائر أمام موريتانيا فى أمم إفريقيا

كشف جمال بلماضي، المدير الفني للجزائر، تشكيل فريقه لمواجهة موريتانيا في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

موعد مباراة الجزائر ضد موريتانيا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الجزائر ضد موريتانيا في كأس أمم إفريقيا، فتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام "بواكي".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN AFCON 1.

تشكيل الجزائر أمام موريتانيا في كأس أمم إفريقيا

أما عن تشكيل الجزائر أمام موريتانيا في كأس أمم إفريقيا، فشهد تواجد رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي على مقاعد البدلاء، بعد انتقادات حادة لمستواه.

وجاء تشكيل الجزائر أمام موريتانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال - ريان آيت نرري -محمد أمين توجاي - عيسى ماندي

خط الوسط: رضا زروقي - بوداوي - حسام عوار

خط الهجوم: آدم وناس - محمد عمورة - بغداد بونجاح

ويحتل منتخب الجزائر المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتواجد منتخب موريتانيا في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.